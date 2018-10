Ein Termin bei einem Neustädter Kassen-Lungenfacharzt war für eine Frau aus Theresienfeld vor wenigen Tagen ein Spießrutenlauf. Denn ihr kranker Mann – wie sich später herausstellen sollte mit Lungenentzündung – brauchte dringend einen Termin. Das Problem: Kassenarzt Nummer 1 Richard Holzer (Bahngasse) ging mit 26. September in „Kassen-Pension“, macht seit Oktober an zwei Tagen in der Woche als Wahlarzt weiter.

Kassenarzt Nummer 2 Wolfgang Janistyn (Zehnergasse 3, „Pro Sana“) befand sich einige Tage auf Urlaub. „Ich habe dann bei der Gebietskrankenkassa angerufen und um Rat gefragt. Mir wurde gesagt, wir sollen ins Spital oder nach Baden fahren – für so eine große Stadt wie Wiener Neustadt eine Schande“, ärgert sich die Theresienfelderin über den Kassenarztmangel.

Sie und ihr Mann entschieden sich fürs Krankenhaus, „mein Mann wurde dort sehr gut behandelt, er befindet sich auf dem Weg der Besserung“. Trotzdem: Der „Kassen-Lungenarzt-Engpass“ ist für sie nach wie vor ein Ärgernis. Die NÖN fragte bei der Gebietskrankenkasse nach. Dort heißt es, dass sich die Kassenärzte im Urlaubsfall normalerweise absprechen müssten, durch die Pensionierung sei aber ein bedauerlicher Sonderfall eingetreten. Allerdings stehe für Richard Holzer bereits ein Kassenarzt-Nachfolger fest: Valentin Gigi Hirzoiu wird seine Lungenfacharzt-Ordination mit 1. November in der Grete Bialonczyk Gasse 2 eröffnen.

Schwierige Arzt-Suche im Internet

Einen Lungenfacharzt zu finden, ist übrigens nicht so einfach – vor allem nicht im Internet. Google sowie Arzt-Seiten wie „Doc Finder“ & Co. spucken gleich mehrere Möglichkeiten aus – auf die man sich aber nicht immer verlassen kann.

Im Telefonbuch ist neben Wolfgang Janistyn auch Wahlarzt Helmut Hirsch gelistet, der seine Ordination am Hauptplatz 13, im „TIZ“, haben soll – was aber, wie Recherchen ergaben, seit Jahren nicht mehr so ist. Auf der Wiener Neustädter Homepage ist Wahlarzt Peter Schenk im „Pro Sana“ in der Zehnergasse 3 gelistet, scheint auf der dortigen Homepage nicht auf. Wie NÖN-Recherchen ergaben, hat er sich dort jeden zweiten Mittwoch im Monat in der Ordination von Arzt Janistyn eingemietet.