Ärger über Schandflecken in der Neustädter Innenstadt

SPÖ-Gemeinderat und Innenstadt-Gastronom Rudi Müllner machte bei der letzten Gemeinderatssitzung auf ein Problem in der Innenstadt aufmerksam: „Viele Hausbesitzer, vor allem jene, die nicht in Wiener Neustat leben, kümmern sich oft nicht um das Erscheinungsbild ihrer Gebäude. Das ehemalige ‚Espresso‘ am Ankerplatz ist beispielsweise seit einem Vandalenakt vor zwei Jahren mit Sperrholz zugestellt.“

Kein Hingucker im positiven Sinne: Das Haus Ecke Wiener Straße/Herrengasse. Foto: NÖN, Mathias Schranz

Auch nur wenige Meter weiter, an der Ecke Wiener Straße/Herrengasse zeigt sich kein gutes Bild: Das Haus ist mit zwei Grafittis beschmiert, die Auslagenscheibe des leeren Geschäftes ist mit Papier zugeklebt.

Auch das ehemalige „Holzwurm-Haus“ in der Singergasse gleicht einer Bruchbude. „Die Stadt sollte hier lenkend eingreifen, etwa über das Anlagenrecht oder Ortsbild.“ ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger zum Problem: „Hätte ich Ansatz, was die Eigentümerschaft in der Innenstadt anbelangt, hätte ich sie schon längst genützt. Leider gibt es nur wenige Möglichkeiten, wie ein persönliches Gespräch zu führen, um einen Schulterschluss zwischen Unternehmern und Hauseigentümern zu gewährleisten.“

