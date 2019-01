Die 31-jährige Markt Piestingerin hat die Liebe zu dem außergewöhnlichen Sport Aerial Silks vor acht Jahren in einem Kroatien-Urlaub am Meer entdeckt. Nach den Ausbildungen zur Tanzpädagogin und zur Aerial Flow Yoga-Trainerin begann sie im Piestinger Piestro mit ihren eigenen Kursen. „Ich wollte Tanz mit dem Tuch verbinden“, so Hauer, die auch ein eigenes Konzept, jenes des Aerial Workout (Ganzkörperworkout mit einem von der Decke hängenden Tuch in U-Form), entwickelte.

Seit 2018 ist sie mit „Aerial Passion“ selbstständig und bietet verschiedene Aerial Disziplinen an – von Workout über Dance bis hin zu Yoga, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. „Es ist für jedes Sportlichkeitslevel etwas dabei“, so Hauer, „mein Ziel ist, eine Aerial School für Jung und Alt zu etablieren.“ Wer neugierig geworden ist, kann alle Disziplinen bei der Eröffnung der Boulder-Halle am 27. Jänner ausprobieren.