Auf dem Militärflugplatz West ist alles angerichtet für das große Spektakel: Am Donnerstagnachmittag sind die Piloten eingeflogen, am Boden arbeiten bis zu 680 Menschen gleichzeitig für das Mega-Event.

Bei den Flugakrobaten herrscht Begeisterung: „Es gibt viel freie Fläche, alles ist grün und das Essen ist auch gut“, freut sich der deutsche Pilot Matthias Dolderer.

Die Freude bei ihm und seinen Kollegen auf das Rennen sei groß, wenngleich er klar stellte, dass es keine „Spaßpartie“ sei. „Air Race Pilot zu sein ist ein Full-Time-Job, da hat man nichts anderes im Kopf.“

Schon am Freitag geht es mit dem freien Training los, am Samstag folgt dann das Qualifying, am Sonntag das Rennen.

Alle Infos zum Air Race unter http://airrace.redbull.com/de_AT