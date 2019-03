Spinn‘ ich oder spinnt die Welt? Kann die Kunst uns retten, oder muss ich die Kunst retten? Fragen wie diese stellt sich Kabarettist Alf Poier in seinem neuen Programm „Humor im Hemd“. Am 22. März ist es in Schwarzenbach zu sehen, am 9. April kommt er damit ins Stadttheater Wiener Neustadt. Die NÖN stellte ihm vorab ein paar Fragen.

NÖN: Sie sind schon einige Male hier aufgetreten. Was denken Sie über Wiener Neustadt?

Alf Poier: Ich bin immer wieder auf Haussuche. Wiener Neustadt habe ich mir auch mal überlegt, aber als Stadt ist es für mich etwas zu klein. Ich nehme an, dass ab zehn am Abend nicht mehr wahnsinnig viel los sein wird. Privat war ich aber noch nie hier. Das Highlight ist das Stadttheater für mich, das finde ich immer super. Das Ambiente finde ich einfach wahnsinnig schön. Ich mag diese alten Säle mit Plüschsesseln lieber als diese Turnsäle und gestylten Theater von irgendwelchen Architekten, die dafür auch noch Preise bekommen.

Was erwartet das Publikum im neuen Programm?

Poier: Ich fahre mit allen Geschützen auf, mit E-Gitarre und Schlagzeug, Objekten und Bildern, das ist ja auch mein Alleinstellungsmerkmal. Jetzt mit 52 will ich es noch mal so richtig wissen. Frühere Programme waren teils sehr absurd, aber die Zeiten haben sich geändert und ich möchte dem Publikum auch etwas Zeitgemäßes bieten. Es wird schon auch absurd, aber vor allem in der ersten Hälfte geht es um politische Themen, aber mit einer etwas anderen Herangehensweise als meine Kollegen.

Sie provozieren gerne mit ihren Programmen. Hat dieses Programm Skandalpotenzial?

Poier: Ich habe es nicht so darauf angelegt, persönliche Einstellungen sind ersichtlich. Ich würde mich selber als aufgeklärten Kulturpessimisten bezeichnen. Ich bin im Laufe der Zeit immer sehr kritisiert worden. Aber ich denke, dazu gibt es eine Bühne, damit man Dinge vom Stapel lassen kann, die in einem anderen Umfeld nicht durchgehen würden.