Am Freitagnachmittag war es so weit: Der letzte der 100.000 aufgelegten Weihnachtsgutscheine wurde in den Kasematten verkauft. Insgesamt wurden somit innerhalb einer Woche Gutscheine im Wert von einer Million Euro verkauft, die in der Innenstadt bei rund 300 Geschäften, Dienstleistern und Gastro-Betrieben eingelöst werden können.

Die Stadt hat die Gutschein-Aktion mit 20 Prozent (200.000 Euro) unterstützt - für die Kunden kostete jeder 10-Euro-Gutschein somit nur 8 Euro.

Die Aktion 'Weihnachts-Gutschein 2020‘ hat genau jenen Zweck erfüllt, den wir uns erhofft haben. Durch die hervorragende Resonanz in der Bevölkerung ist es in wenigen Tagen gelungen, 1 Million Euro für die Innenstadt zu lukrieren und damit einen ganz starken Impuls für den Handel im Stadtzentrum in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu setzen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).