Die Stadt Wiener Neustadt bietet ab sofort alle Kulturtickets für Veranstaltungen der „WN Kul.Tour.Marketing GmbH“ online an. Auf https://www.webshop-wn.at finden sich Karten für Theater und Konzerte in den Kasematten und dem Museum St. Peter an der Sperr sowie die Stadtvermittlungen.

Details zu webshop-wn.at