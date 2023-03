Alle Ostermärkte in Stadt und Bezirk

Ostermarkt am Dom

Eine Woche vor Ostern gibt es am Domplatz in Wiener Neustadt wieder den Ostermarkt. Am Freitag, 31. März, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 1. April, von 9 bis 15 Uhr, präsentieren zahlreiche Aussteller Kunsthandwerk, Geschenke und kulinarische Köstlichkeiten.

Zur Eröffnung spielt am Freitag um 15 Uhr das Fischabachl Blechquartett, um 16:15 Uhr gibt es eine Tanz-Vorführung der Ballettschule im Bildungszentrum St. Bernhard.

Am Samstag spielt von 10 bis 12 Uhr die Eisenbahnermusik Flugrad und von 12 bis 14 Uhr ist die Quadra Buckliga zu hören.

Zudem gibt es am Samstag um 11 und 14 Uhr einen Workshop, in dem man lernt, einen Palmbesen zu binden.

Ostermarkt im Museumsdorf

Am den Wochenenden 18./19. März sowie 25./26. März findet jeweils Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr der Ostermarkt im Museumsdorf Krumbach statt.

Ostermarkt im Morgenstern

Ostermarkt in der Morgensternhalle am 2. April von 11 bis 15 Uhr in Markt Piesting, in der Morgensternhalle.

Ostermarkt am Biohof

Am Biohof Mitteregger in Bad Fischau-Brunn findet am 8. April von 9 bis 16 Uhr ein Ostermarkt statt.

Ostereiersuche

Große Ostereiersuche am 8. April von 15 bis 16 Uhr in Katzelsdorf, am Kinderspielplatz Kellergasse.

Wo ist der Osterhase versteckt?

Ostereiersuchen in Matzendorf-Hölles beim Gemeindezentrum, Billa-Parkplatz und Gründeponie am 8. April, von 9 bis 12 Uhr.

Ostermarkt des Dorferneuerungsvereins

Der 1. Ostermarkt des Dorferneuerungsvereins Stollhof-Gaaden lebenswert mit Bastelarbeiten, Handarbeiten und Ostergebäck am 1. April am Kirchenplatz in Stollhof.

Osterspiele am Sportplatz

Osterspiele für Kinder und Jugendliche am Sportplatz in Lanzenkirchen am 8. April, von 10 bis 12 Uhr.



Weitere Infos unter: 0676 495 95 53 (Dominik) oder 0699 1826 1826 (Patrick)

Osternreiten

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren gibt es ein Osternreiten in Hochneukirchen am 5. und 8. April, von 13 bis 14 Uhr am Siwaruna Hof.



Anmeldung unbedingt erforderlich unter 0664 975 57 14 oder office@siwaruna.at

Der Osterhase kommt

In den Vereinsraum in Hochwolkersdorf kommt am 8. April von 15 bis 18 Uhr der Osterhase.

Osternestsuche

In Lichtenwörth in Horitz am 8. April gibt es eine Osternestsuche.

