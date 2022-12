„Alpaka Erlebnis & Zirbe“-Filiale schließt, Hofladen und Tiere bleiben

Werbung

Drei Jahre lang haben Gabriele und Walter Schneidhofer nach einem Nachfolger bzw. einer Nachfolgerin für ihr „Alpaka Erlebnis & Zirbe“ in der Rosengasse gesucht. Ohne Erfolg: „Es hat einige Interessenten gegeben – bei manchen hat man im Gespräch gemerkt, dass es nicht das richtige für sie wäre, bei anderen hat es Probleme mit der Finanzierung gegeben“, sagt Walter Schneidhofer im Gespräch mit der NÖN. Das Verkaufslokal in der Innenstadt wird daher mit Ende Jänner geschlossen – bis dahin gibt es noch einen Abverkauf.

Die Schneidhofers gehen zwar in Pension, treten jedoch nicht gänzlich in den Ruhestand: „Wir führen unsere Alpaka-Zucht weiter und auch unser Hofladen in Waldegg ist weiterhin geöffnet.“ Mit dem steilen Hang am Grundstück in Waldegg hat alles angefangen: Für die Alpakas, die mit unwegsamem Gelände gut zurechtkommen, bot der Hang ein gutes Zuhause. Nach der ersten Schur ließ das Ehepaar Schneidhofer aus der Wolle Decken anfertigen – damit startete der Hofladen, der bald zu klein wurde. Ebenso wie das erste Geschäft in der Domgasse.

Die Zahl der Stammkunden ist über die Jahre stetig gewachsen, das Geschäft gut gelaufen, sagt Walter Schneidhofer: „Es hat sich sehr gut entwickelt, 2022 ist unser bestes Jahr überhaupt.“ Kunden kommen auch aus Deutschland, der Schweiz – und sogar aus Mallorca. „Wenn man sich für die Alpakas interessiert und für die Sache brennt, ist es ein sehr schönes Geschäft“, wissen die Schneidhofers aus Erfahrung: „Herzlichen Dank an unsere Kunden, es hat uns immer viel Freude bereitet mit ihnen!“ Die Unternehmer der Rosengasse „sind wie eine Familie“, schwärmt Gabriele Schneidhofer: „Mir wird die Neustädter Innenstadt sicher fehlen. Wobei mir ein paar Nachbarn angeboten haben, dass ich gerne bei ihnen ein paar Stunden im Geschäft stehen kann.“

