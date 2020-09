Im Pandemie-Jahr 2020 lautet das übergeordnete Thema der Technologiegespräche „Fundamentals“, Niederösterreichs Wirtschaftsagentur ecoplus stellte das Wasser ins Zentrum ihrer „Breakout Session“.

Als Geschäftsführer des Wasserversorgers EVN Wasser nahm auch Infrastruktur- und Mobilitätsstadtrat Franz Dinhobl (ÖVP) an den Gesprächen teil: „Klimawandel und Urbanisierung stellen uns vor neue Herausforderungen“, so Dinhobl: „Wasser ist in Österreich zwar ausreichend vorhanden, aber nicht gleich verteilt. Hier muss ein Ausgleich durch die öffentliche Versorgung erfolgen.“