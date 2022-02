AMS-Chef Mevlüt Kücükyasar: Gute Aussichten am Arbeitsmarkt

Die Lage am Wiener Neustädter Arbeitsmarkt ist so gut wie schon lange nicht mehr. Besonders bei der Langzeitarbeitslosigkeit verzeichnen sowohl die Stadt als auch der Bezirk einen großen Rückgang. In der Region ist die Arbeitslosigkeit um 25 Prozent zurückgegangen.

Arbeitslosigkeit

Am 1. Februar präsentierte der Leiter des AMS Wiener Neustadt, Mevlüt Kücükyasar die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. „Trotz der bestehenden pandemiebedingten Einschränkungen ist die Zahl der Jobsuchenden im Jänner im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit der letzten zehn Jahre“, so der AMS Leiter. Zuletzt waren beim AMS 5.291 Personen arbeitslos gemeldet und weitere 970 Menschen waren in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen des AMS.

Beschäftigung auf dem höchsten Niveau

„Nach dem Krisenmodus der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes im Jahr 2020 zündete 2021 der Beschäftigungsturbo. Und dieser bescherte der Region sogar Rekordwerte!“, so der Leiter des AMS Wiener Neustadt.

Trotz der pandemiebedingten Regelungen und Einschränkungen in vielen Bereichen erholte sich der Arbeitsmarkt und bescherte Wiener Neustadt sogar eine Rekordbeschäftigung. Mit 51.300 Beschäftigten gab es im Dezember 2021 den Höchstwert an Beschäftigten. Im Vergleich gab es im Vorkrisenjahr (Dezember 2019) 49.700 Beschäftigte und vor zehn Jahren waren 45.700 Menschen aus dem Bezirk und Stadt Wiener Neustadt in Beschäftigung. „Aktuell haben wir die höchste jemals gemessene Beschäftigungszahl in der Stadt und Bezirk“, weiß Kücükyasar.

Langzeitarbeitslosigkeit

Es gibt weiterhin viele Menschen, die durch die Pandemie langzeitarbeitslos geworden sind oder auch jene, die bereits vorher langzeitarbeitslos waren, aber während der vergangenen zwei Jahre keinen Arbeitsplatz finden konnten. Seit März 2021 konnte die Langzeitarbeitslosigkeit in Wr. Neustadt aufgrund der intensiven Beratung und Vermittlung halbiert werden. Im Jänner waren 894 Langzeitarbeitslose beim AMS Wiener Neustadt gemeldet, das sind Menschen, die länger als zwölf Monate arbeitslos sind.

„Unsere intensivierte Betreuung und die konsequente Vermittlung hat zu diesem Rückgang geführt, diesen Kurs werden wir 2022 noch intensivieren. Flankieren wollen wir diese Maßnahmen durch finanzielle Anreize für Unternehmen, um die Chance auf einen Wiedereinstieg bei Langzeitarbeitslosen zu steigern und den Arbeitgebern ein Instrument zum Kennenlernen der Beschäftigten anzubieten. Jede arbeitslose Person bekommt ein Angebot“, so Kücükyasar

Fachkräfteausbildung und Qualifizierungen

„Den allgemeinen Arbeitskräftebedarf und im speziellen den Fachkräftebedarf der Betriebe zu decken, wird auch 2022 im Fokus des AMS bleiben“, sagt der AMS-Chef. Gelingen soll das mit einem vielfältigen Portfolio an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für arbeitslose Menschen. Die Branchen Gesundheit, Pflege, Gastronomie sowie Elektronik und Metall werden weiterhin im Fokus des Arbeitsmarktservice Wiener Neustadt bleiben. „Wir setzen weiterhin auf die Ausbildung von Fachkräften und die Qualifizierung von Jobsuchenden. Dieses Ziel setzen wir gemeinsam mit der Wirtschaft um“, so Kücükyasar.

Ausblick Arbeitsmarkt 2022

„Der niederösterreichische Wirtschaftsmotor brummt und die starke Arbeitskräftenachfrage hält ungebrochen an. Allein im Monat Jänner wurden dem AMS 1.200 freie Stellen und Lehrstellen gemeldet. Die Prognosen für das Jahr 2022 sind großartig. Es ist von einem Wirtschaftswachstum von fünf Prozent die Rede. Das sind Entwicklungen wie in den Siebzigern“, so der AMS Leiter.

Das Wirtschaftswachstum wird zu einem weiteren Anstieg der Beschäftigtenzahlen führen und die Arbeitslosigkeit wird noch stärker zurück gehen. Viele Expert_innen teilen die Meinung, dass 2022 das Jahr der Arbeitnehmer_innen wird. Der Markt wird sich noch in Richtung eines Arbeitnehmermarkts drehen. Bei gut qualifizierten Menschen ist diese Entwicklung schon seit einigen Jahren zu beobachten.

Obwohl die Nachfrage nach Arbeitskräften groß ist, sehen wir auf der anderen Seite, dass Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht immer zusammenpassen. 1.389 Jobsuchende in Wr. Neustadt haben gesundheitliche Probleme. Während die Zahl der Arbeitslosen in allen Altersgruppen sinkt, ist jene von Personen im Alter ab 60 Jahren im Vergleich zu Jänner 2019 um 24% gestiegen. „Vor dem Hintergrund der starken Arbeitskräftenachfrage müssen wir alles daransetzen, auch jenen Chancen zu eröffnen, die für Personalsuchende auf den ersten Blick nicht in Frage kommen. Hinzu kommt, dass es auch Jobsuchende gibt, die am ersten Arbeitsmarkt nicht mehr reüssieren können. Unser Ziel ist, auch sie ins Erwerbsleben zu integrieren, indem wir Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit finanzieren“, analysiert der Chef des AMS Wiener Neustadt.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren