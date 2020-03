"Im Zentrum unserer Arbeit steht die Existenzsicherung arbeitsloser Menschen und die Unterstützung der Unternehmen in dieser Krisensituation. Um unsere KundInnen und MitarbeiterInnen bestmöglich zu schützen, bieten wir eine Reihe von Online-Services an. Über das eAMS-Konto sowie über E-Mail und per Telefon bekommen unsere KundInnen die selbe Beratung wie bei einem persönlichen Gespräch“, sagt der AMS-Chef weiter.



Der Weg zum AMS-Wiener Neustadt gestaltet sich ab Montag, 16. März, am besten so:



Erstmals arbeitslos: Arbeitslosmeldung über Online-Services und Telefon:

eAMS-Konto: Zu lösen über FinanzOnline, wenn Personen bereits dort registriert sind.

Anruf: Gibt es keinen Zugang zu FinanzOnline, dann ist der schnellste Weg ein Anruf unter 050 904 341. Hier kann auch die Arbeitslosmeldung erfolgen.

E-Mail: Alternative steht auch die Arbeitslosmeldung per Mail zur Verfügung. Dabei bitte immer den vollen Namen, Adresse und die Sozialversicherungsnummer angeben. AMS Wiener Neustadt-Mail Adresse: ams.wienerneustadt@ams.at



Bereits arbeitslos beim AMS gemeldet:

eAMS-Konto: Personen, die bereits ein eAMS-Konto haben, sollen dieses für alle Anliegen mit dem AMS nutzen!

Wir rufen an: Die BeraterInnen werden die Betroffenen kontaktieren, um die künftige Betreuung online oder am Telefon fortzusetzen.



Betriebe in Wiener Neustadt:

Unternehmen, die das AMS Wiener Neustadt kontaktieren möchten, wenden sich am besten per Mail an das AMS-Team aus dem Bereich Service für Unternehmen: sfu.wienerneustadt@ams.at



"Ich will allen betroffenen versichern, dass für eine persönliche Arbeitslosmeldung bis auf weiteres keine Vorsprache in der AMS-Geschäftsstelle nötig ist. Auch KundInnen die bereits arbeitslos sind, brauchen keine Sorge haben, ihre Ansprüche zu verlieren", betont Kücükyasar.



Das AMS Wiener Neustadt hat wie gewohnt ihre Türen für persönliche Vorsprachen geöffnet. "Wir haben alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, um die Anliegen unserer KundInnen rasch und reibungslos zu bearbeiten. Wir bitten trotzdem alle KundInnen Geduld, wenn die Bearbeitung ihres Anliegens einmal etwas länger dauert. Wir geben unser Bestes, damit niemandem ein Nachteil entsteht.", erklärt Mevlüt Kücükyasar.