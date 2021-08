Am 17. August wird Annemarie Moser 80 Jahre alt und zuvor feiert die Neustädter Literaturszene ihr Aushängeschild mit einer Geburstagslesung.

Das Geburtstagskind schaut beiden Tagen gewohnt gelassen entgegen. „Auf die Lesung freue ich mich schon sehr und an meinem Geburtstag bekomme ich üblicherweise ein bissl Besuch, das muss ich mir aber noch ausmachen.“

Zu ihrem Jubiläum blickt die Neustädterin auf ein großes Werk: 16 Bücher sind bisher von ihr erschienen – Romane, Gedichtbände, Erzählungen und elf Preise und Auszeichnungen hat sie sich „erschrieben“.

Begonnen hat alles mit den ersten Gedichten in der Hauptschule: „Geschrieben habe ich eigentlich fast immer.“ Als sie sich den Zeugen Jehovas anschloss, musste sie damit aufhören, „da ist das nicht gestattet, aber ich habe es nicht ausgehalten“. Sie verließ die Glaubensgemeinschaft und begann wieder zu schreiben und auch zu veröffentlichen. Unterstützung fand sie dabei bei Jeannie Ebner und Hans Weigel. Ihr erster Roman, „Die Türme“ erschien 1982, drei Jahre nach ihrer Pensionierung als Buchhalterin. „Den habe ich in nur acht Wochen geschrieben, aber mit jahrelanger Vorarbeit.“ So schnell habe sie nie wieder ein Buch fertiggestellt.

Auch deshalb, weil Annemarie Moser ein Konzept nie wiederholen wollte, auf Biografisches folgte ein Buch, das in der Psychiatrie spielt und dann eines über ein junges Mädchen, das unerwartet seine Mutter verliert.

Romane schreibt sie heute nicht mehr, „das ist eine zu große Anstrengung, ich habe auch bei jedem ein paar Kilogramm verloren, weil mir das Essen wurscht war.“ Heute sticht sie „ab und zu der Hafer und ich muss etwa schreiben. Wobei ich dabei nur auf bestimmte Konflikt-Situationen reagiere.“

Die Pandemie hat sie wieder mehr zum Schreiben gebracht, weil sie unter der Isolation gelitten hat. „Früher war es meine Entscheidung zum Alleine-Leben, dann wurde es mir befohlen und damit kann ich gar nicht gut umgehen.“ Gezwungenermaßen hat sich Moser dann mehr mit dem Internet beschäftigt, Literatursendungen gestreamt und über Facebook Kontakte gepflegt. „Ich habe mit fast 80 Jahren viel über neue Medien gelernt“, ist sie auch stolz auf ihre neuen Kenntnisse.

Die Geburtstagslesung mit dem Club Poesie findet heute, Mittwoch, um 19 Uhr am FH-City Campus statt.