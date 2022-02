Anzahl der Leihroller verdoppelt

Aus dem Straßenbild der Innenstadt sind sie seit dem Frühjahr des Vorjahres nicht mehr wegzudenken: Die Leih-Roller von „Bird“. Der Anbieter ist mit den ersten neun Monaten in der Stadt zufrieden: „Die Stadt ist ein großartiger Partner“, heißt es gegenüber der NÖN, auch die Zahl der Fahrten steige kontinuierlich an: „Wir sehen, dass über zehn Prozent der Stadtbevölkerung einen unserer Roller gefahren sind.“

In Summe wurden seit Mai 2021 bereits mehr als 80.000 Kilometer auf den Scootern zurückgelegt. Was die Daten zeigen: „Unser Scooter wird gerne als ‚letzter Kilometer‘ einer Reise benutzt, typisch dafür ist vor oder nach einer Zugfahrt“, heißt es seitens „Bird“ zur NÖN.

Neues Modell für aufgestockte Flotte

Auf das wachsende Interesse wurde bereits mit einer Aufstockung der Roller reagiert: „Wir sind mit etwa 100 Fahrzeugen gestartet, aufgrund der steigenden Nachfrage konnten wir unsere Flotte bereits verdoppeln und sind jetzt bei ca. 200 E-Scooter. Ebenso sind wir sehr froh, dass wir die gesamte Flotte auf unsere neuen Bird 3-Modelle upgraden konnten“, heißt es seitens des internationalen Konzerns.

Das Problem, dass die Roller – besonders in der Startphase – oft auf Gehsteigen, mitten in der Fußgängerzone oder quer auf Parkplätzen abgestellt wurden, habe sich gebessert, ist man beim Anbieter überzeugt: „Dank unserer In-App-Fahrerschulung beobachten wir weniger Fälle von schlechtem Parkverhalten. Wir sind uns bewusst, dass das Parken der E-Scooter ein sehr wichtiges Thema ist.“

In der Stadt sieht man die Roller durchwegs positiv: „Das Angebot wird gut angenommen, gerade in der Innenstadt sind viele Nutzer damit unterwegs“, sagt ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl. Das anfängliche Park-Problem habe sich auch aus seiner Sicht deutlich gebessert. Grünen-Gemeinderat Michael Diller-Hnelozub sieht die Roller als „praktische Ergänzung für die Mobilitätsbedürfnisse der Wiener Neustädter. Die anhaltend gute Nachfrage beweist, dass der Bedarf an einem flexiblen Leihsystem vorhanden ist.“

Eines würden die Roller jedoch nicht erreichen, so Diller: „Das E-Scooter-Angebot führt nicht dazu, dass jemand sein Auto stehen lässt. Dazu braucht es konkrete Anreize, bessere Geh- und Radwege und attraktive Öffi-Angebote.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden