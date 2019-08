Seit rund 10 Jahren führt Horst-Peter Pölzgutter in der Ungargasse 26 (neben dem Akademiebad-Eingang) erfolgreich sein Unternehmen. Zuvor war er knapp 15 Jahre im Zehnerviertel beheimatet. Neben dem Rauchfangkehrer-Geschäft verkauft der 57-Jährige auch leidenschaftlich Öfen.

Baldauf ApothekerHerbert Blümlzieht von derNeunkirchnerStraße in dieUngargasse.

Jetzt will sich Pölzgutter einem neuen Projekt widmen: Bis Ende des Jahres möchte der gelernte Rauchfangkehrer seinen Schauraum neu gestalten, damit er seinen Kunden zum Beispiel die Öfen auch digital präsentieren kann.

„Ich verkaufe kein Massenprodukt. Wenn ein Kunde kommt, dann möchte ich einen Ofen finden, der zu seinem Leben passt“, erklärt Pölzgutter im NÖN-Gespräch. Deshalb soll es mit dem neuen Schauraum auch keine normalen Öffnungszeiten mehr geben. Die Beratung wird mit Terminen erfolgen. „Den richtigen Ofen zu finden, braucht Zeit – und die möchte ich dem Kunden geben. Wenn er zwei Stunden braucht, dann ist er auch zwei Stunden da“, so Pölzgutter. Die neue Ausstellungsfläche wird aber etwas kleiner ausfallen.

„Apothekenlandschaft muss mitwachsen“

Denn im vorderen Teil des Geschäftslokals zieht die Apotheke „Zum Heiligen Leopold“ ein. Herbert Blüml verlässt die Fußgängerzone Neunkirchner Straße und übersiedelt in die Ungargasse. Mehr als 150 Jahre lang war die Apotheke in der Innenstadt beheimatet. Herbert Blüml führt sie mittlerweile in der vierten Generation.

Veraszto Horst-Peter Pölzgutter

„Die Stadt wächst und deshalb muss auch die Apothekenlandschaft mitwachsen“, erklärt der Apotheker seine Beweggründe und ergänzt: „Wir haben den Auftrag, die Bevölkerung flächendeckend zu versorgen.“

Mit dem neuen Standort in der Ungargasse Richtung Neudörfl und der geplanten neuen Apotheke in der Marktgasse – die Ehefrau Margot Blüml führen wird (NÖN berichtete) – sei die Versorgung der Neustädter gewährleistet, so Blüml. Die Übersiedlung der Apotheke soll noch heuer stattfinden.