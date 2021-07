Die corona-bedingte Schließung der Bäder hat auch dazu geführt, dass viele Monate lang keine Schwimmkurse stattfinden konnten – dementsprechend hoch ist derzeit die Nachfrage. Die Stadt Wiener Neustadt reagiert und hat das Angebot an Kinderschwimmkursen im Familien- und Erlebnisbad "Aqua Nova" erweitert – ab sofort finden Kurse an sieben Tage die Woche statt.

Das Kleinkinderschwimmen für Kinder von 1 bis 3,5 Jahre und die Kinderschwimmkurse für 3,5- bis 15-Jährige von "Schwimmen mit Spaß" werden Montag bis Sonntag angeboten. Babyschwimmkurse finden immer Montag und Dienstag statt, darüber hinaus sind über den Sommer auch Intensivkurse im Angebot. Auch die Schwimmgemeinschaft ATV – Allround WN, der HSV Wiener Neustadt (im Akademiebad) sowie "Get in Motion" bieten Kurse an.