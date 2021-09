Das lange Warten hat ein Ende: Nach langer corona-bedingter Schließung kann der Saunabereich des Familien- und Erlebnis-Bades am 13. September wieder geöffnet werden.

Der Sommer 2021 lag trotz der COVID 19-Limitierungen zu Saisonbeginn deutlich über den Erwartungen, so der zuständige FPÖ-Stadtrat Michael Schnedlitz: „Die Kombination von In- und Outdoor-Bereich in der Aqua Nova hat sich beim oft wechselhaften Wetter mehr als bewährt, ein Plus von 20.000 Besuchern gegenüber dem Vorjahreszeitraum spricht für sich. Im Juli haben wir außerdem das Kursangebot für Kinder und Jugendliche massiv ausgeweitet, um das Versäumte der letzten Monate im Bereich des Schwimmunterrichtes zu kompensieren.“



Am Samstag, dem 11. September, findet im Stadion neben der Aqua Nova das „Nova Rock Encore“-Festival statt. Da zu diesem Zwecke teilweise die Straßen in der Civitas Nova gesperrt sein werden und der Parkplatz der Aqua Nova als Festival-Parkplatz genutzt wird, ist am 11. September keine Zufahrt möglich – das Bad bleibt daher an diesem Tag komplett gesperrt.



Der letzte Badetag im Akademiebad ist der kommende Sonntag, 12. September, danach haben Dauergäste bis 17. September (immer in der Zeit von 9 bis 15 Uhr) Zeit, ihre Kabinen zu räumen. In der „Aqua Nova“ ist das Outdoor-Sportbecken wie schon im Vorjahr noch bis Ende Oktober nutzbar, die „Erlebnis-Seite“ des Freibereichs wird ebenfalls mit 12. September den Betrieb einstellen.

Die Bilanz des Badesommers: Ins Aqua Nova kamen 79.093 Besucher, ins Akademiepark 23.532 Badegäste.