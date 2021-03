Seit bekannt wurde, dass in Wiener Neustadt Ausreisetests kommen, laufen auch in der Arbeiterkammer die Telefone heiß, sagt Bezirksstellen-Leiterin Alexandra Obermeier-Gangl. Eine der häufigsten Fragen, die derzeit gestellt werden: Was passiert, wenn ich zu spät komme, weil es aufgrund der Polizeikontrollen zu Staus kommt? „Prinzipiell sagen wir als Arbeiterkammer: Es darf nicht zu Lasten des Arbeitnehmers gehen, wenn es Verzögerungen gibt.“

Alexandra Obermeier-Gangl, Bezirksstellenleiterin der Arbeiterkammer Wiener Neustadt. Baldauf, Baldauf

Grundsätzlich gelte, was schon vor Corona galt: Wenn man ohne eigenes Verschulden für eine kurze Zeit verhindert ist, behält man den Anspruch auf Entgelt. Wichtig ist, dass der Arbeitnehmer umsichtig gehandelt hat.“ Es sei daher ratsam, für die Zeit der Kontrollen für den Weg in die Arbeit einen vernünftigen Zeitpuffer miteinzurechnen – dann sollte es aus arbeitsrechtlicher Sicht keine Probleme geben. „Ich gehe ohnehin davon aus, dass die Behörden alles tun, damit es möglichst reibungslos abläuft“, meint Obermeier-Gangl: „Wir sind dazu da, die Arbeitnehmer zu unterstützen, die vielen Fragen zu beantworten. Ich spüre hier aktuell ein gutes Miteinander mit der Stadt, den anderen Behörden und auch den Arbeitnehmern.“

Tests: In der Freizeit oder in der Arbeitszeit?

Sofern der Betrieb keine andere Lösung oder eine eigene Teststraße anbietet, muss man sich in der Freizeit testen lassen, sagt Obermeier-Gangl: „Testzeit ist Freizeit. Die Verordnung der Ausreisetests ist noch vom Covid-Maßnahmen-Gesetz umfasst, somit gilt der General-Kollektivvertrag nicht.“ Dabei sei es auch unerheblich, ob man den Test nur für den Weg in die Arbeit und wieder nach Hause braucht, weil man Pendler ist –oder, was auch einige Neustädter betrifft, ob man einen Corona-Test benötigt, weil die Arbeit es erfordert, dass man die Stadt verlässt. „Grundsätzlich ist auch in diesem Fall der Test in der Freizeit zu machen. Ich kann natürlich mit meinem Arbeitgeber reden und ich nehme an, die meisten werden das auch tun. Es ist Vereinbarungssache und es empfiehlt sich, hier eine klare Vereinbarung mit dem Arbeitgeber zu treffen.“

Auf Test-Verweigerer könnten Probleme zukommen, warnt die Arbeiterkammer-Expertin im Gespräch mit der NÖN: „Man hat als Arbeitnehmer eine Arbeitsverpflichtung, der man nachzukommen hat. Wenn jemand sagt, er will sich nicht testen lassen und kann daher nicht zur Arbeit kommen – das wäre nicht empfehlenswert. Wenn ich nicht am Arbeitsplatz erscheine und kann keinen triftigen Grund nachweisen, kann mir der Arbeitgeber unbefugtes Fernbleiben vorwerfen. Hier ist mit Konsequenzen zu rechnen.“