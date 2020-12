Die vom Bundesheer eingerichtete Teststation in der Arena Nova erfreut sich vor den Weihnachtsfeiertagen großer Beliebtheit - sogar aus Wien kommen Menschen, um sich dort Testen zu lassen. Für heute, Montag, und morgen, Dienstag, liegen bereits 10.000 Anmeldungen vor. "Wir haben deswegen unser Teststraßenangebot erweitert", so Milak-Sprecher Hannes Kerschbaumer im Gespräch mit der NÖN. Mit den 10.000 Anmeldungen ist man grundsätzlich ausgebucht, Online-Anmeldungen sind deswegen derzeit nicht mehr möglich. Allerdings besteht nach wie vor die Möglichkeit, sich auch ohne Anmeldung testen zu lassen. "Derzeit gibt es für angemeldete Personen keine Wartezeiten - ohne Anmeldung kann es natürlich ein bisschen länger dauern", so Kerschbaumer. Wie lang man ohne Anmeldung warten müsse, hänge vom Andrang ab. Das Bundesheer bemühe sich derzeit aber, noch zusätzliche Kapazitäten zu schaffen - neun Teststraßen sollen zur Verfügung stehen. Bei einem Lokalaugenschein der NÖN am Montag gegen 13 Uhr herrschte vor Ort Hochbetrieb. Die Tester arbeiteten auf Hochtouren, die Stäbchen wurden im Minutentakt in die Nasenlöcher geschoben. "Wir tun, was wir können", heißt es seitens des Bundesheeres.