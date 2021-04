32 Mitarbeiter sind in der Impfstraße derzeit im Einsatz – bestehend aus dem Team der Arena Nova, Mitarbeitern der Stadt sowie medizinischem Personal. Bis Ende letzter Woche wurden 7.100 Impfungen durchgeführt – diese Woche kommen nochmals 2.700 dazu, sodass mit Ende dieser Woche fast 10.000 Impfungen zu verzeichnen sind.

ÖVP-Gesundheitsstadträtin Erika Buchinger: "Wie schon im Gesundheitsamt und in der Teststraße, so war es mir auch ein besonderes Anliegen, mich persönlich bei den Mitarbeitern der Impfstraße zu bedanken. Was jeder einzelne von ihnen – von Impfkoordinator Gerald Stangl, über die Ärzte rund um Koordinatorin Maria Schwarzecker-Patzelt und das Diplomierte Gesundheitspersonal, bis hin zur Administration und den Einweisern – in diesen schwierigen Zeiten leistet, ist mehr als beachtlich und gar nicht hoch genug zu schätzen."