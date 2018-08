Mit dem Heimspiel und 2:1-Sieg gegen Wacker Innsbruck eröffnete die Wiener Austria am Freitag die neue Bundesliga-Saison, gleichzeitig ist es das erste Bewerbsspiel im neuen Stadion.

Was viele nicht wissen: In der schmucken „Generali Arena“ am Horrplatz 1 in Wien-Favoriten steckt Technik aus dem Bezirk. Elektro Schwarzmann war beim neuen Stadion (Fassungsvermögen: bis zu 17.500 Zuseher) für das elektrotechnische Projekt verantwortlich.

„Unsere Firma hat über eine Bauzeit von zwei Jahren die gesamte stark- und schwachstromtechnische Anlage samt Sicherheitstechnik, Beschallung und Zutrittskontrolle errichtet“, sagt Geschäftsführer Adolf Schwarzmann gegenüber der NÖN, „zu Spitzenzeiten waren bis zu 40 unserer Mitarbeiter gleichzeitig auf der Baustelle beschäftigt. Wir sind stolz, bei diesem Großprojekt mitwirken zu dürfen.“

Mit der Wiener Austria verbindet Elektro Schwarzmann (der Sitz befindet sich in Wiener Neustadt, Filialen gibt es in Aspang und in Wien) mittlerweile nun schon seit mehr als einem Jahrzehnt eine Partnerschaft: So war man etwa auch im Jahr 2011 dafür verantwortlich, das alte Stadion zum Strahlen zu bringen – die neue Lichtausstattung machte die Austria-Heimstätte damals auch fit für internationale Bewerbe und TV-Übertragungen.