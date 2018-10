Über 40 Künstler nahmen an der Aktion am Wochenende teil und freuten sich über das rege Interesse. Beispielsweise öffnete am Samstag die weltweit erste „Drive In Galerie“ im Innenhof der Galerie Mirador und bietet nun frei zugänglich Kunst auf Garagentoren.

Ingeborg Höfer nutzte ihr ganzes Haus in Wiener Neustadt als Ausstellungsraum für ihre zahlreichen Gemälde. Susanne Ball konnte man beim Herstellen von Schmuck über die Schulter schauen und Lisa Bäcks einzigartige Kunstwerke aus Seidensamt konnten Besucher in ihrem Haus sehen und berühren.