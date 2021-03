In der Vorwoche war es sich noch einmal ausgegangen: Nach mehreren Tagen, an denen die Sieben-Tages-Inzidenz (Covid-19-Fälle auf 100.000 Einwohner gerechnet) über dem kritischen Wert von 400 gelegen hatte, fiel sie am Dienstag unter die Schwelle, ab der das Gesundheitsministerium u.a. Ausreisekontrollen vorschreibt.

Der Knick in der Statistik währte jedoch nur kurz: Seit Mittwoch der Vorwoche hielt sich die Inzidenz konstant über 400. Gestern, Dienstag, lag sie mit 420 den siebten Tag in Folge (und den elften von zwölf Tagen) über dem Schwellenwert – nun stehen auch im Bezirk Ausreisekontrollen bevor. Details dazu waren Dienstagnachmittag noch nicht bekannt.

Bei einem „Ostgipfel“ Dienstagabend will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit den Landeshauptleuten von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland Maßnahmen für die stark betroffene Ost-Region besprechen.

Auch der Bezirk Neunkirchen steuert auf Ausreisekontrollen zu: Hier lag die 7-Tages-Inzidenz am Dienstag mit 484 zum sechsten Mal in Folge über dem Schwellenwert von 400.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) meinte bei der Gemeinderatssitzung Montagnachmittag, dass eine Verschiebung der „Außengrenze“ nahe läge: Sollten Kontrollen im Bezirk kommen, „ist die wahrscheinlichste Situation, dass unsere Verordnung geändert wird und wir bei den Autobahnen und den Straßenzügen, die ins Burgenland und nach Neunkirchen gehen, weiter kontrollieren“, so Schneeberger. Ansonsten werde wohl der Kordon so verschoben, sodass man zwischen Wiener Neustadt und den Nachbargemeinden keinen negativen Test mehr vorweisen müsse.