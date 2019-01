Das Rote Kreuz Wiener Neustadt war mit dem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungsfahrzeugen rasch vor Ort und kümmerte sich um die betroffenen Personen.

Rotes Kreuz NÖ / N.Posch

Ein großes Lob an dieser Stelle an alle Autofahrer, die auf dem Weg zur Unfallstelle eine perfekte Rettungsgasse bildeten und so den Einsatzkräften ein zügiges Vorankommen ermöglichten!

Nach der Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde eine Person in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.