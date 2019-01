Die NÖN hat es bereits mehrmals berichtet: Auf dem Grundstück des ÖGB-Zentrums soll ein großvolumiger Wohnbau entstehen.

Schranz

Das Projekt hatte sich in den letzten Jahren immer wieder verzögert, jetzt kommt Bewegung in die Sache: In der Vorwoche wurde mit dem Abriss des ÖGB-Zentrums, das in den letzten Jahrzehnten als Ort für Veranstaltungen jeglicher Art genutzt wurde, begonnen.

Der ÖGB-Parkplatz (dort kann man um 3 Euro den ganzen Tag parken) ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.