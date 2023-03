Aus Rempler wurde schwere Körperverletzung

Im zweiten Rechtsgang wurde am Montag eine schwere Körperverletzung am Landesgericht Wiener Neustadt verhandelt. Nachdem der Angeklagte, 35, beim ersten Prozess schuldig gesprochen wurde, ging es nun um seine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Der Mann soll, so die Anklage, am 1. September 2021 einen Passanten, mit dem er auf einem Gehsteig in der Josefstadt zusammentraf, mit Faustschlägen und Tritten schwer verletzt haben. Die Verteidigerin des 35-Jährigen verwies auf seine psychische Erkrankung, er leidet unter paranoider Schizophrenie, und darauf, dass er sich weder vor noch nach der Tat etwas anderes zuschulden kommen hat lassen. Der Mann gab vor Gericht an, dass er von seinem Opfer zuerst gerempelt wurde und auch, dass der andere zuerst zuschlug. „Ich habe dreimal mit der linken Faust zugeschlagen und er stand immer noch in Kampfhaltung vor mir. Dann habe ich einmal mit der Rechten zugeschlagen. Es war Notwehr.“

Das Opfer gab an, dass er am Weg zur Arbeit war, als ihm der Angeklagte entgegen kam. „Er sagte im Vorbeigehen etwas auf türkisch und ich sagte, wir sind in Österreich, er soll deutsch reden. Gleich darauf war ich am Boden“. Zwei Zeuginnen haben allerdings bei der Polizei ausgesagt, dass der Mann den Angeklagten auch gestoßen haben soll und dass es Streit gab.

Der Angeklagte wurde, weil er sich bereit erklärte, allen Weisungen für Psychotherapie, zu Drogen - und Alkoholtests und einer Aggressionstherapie, sowie zur Bewährungshilfe Folge zu leisten, bedingt in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht, sprich, er darf zuhause wohnen bleiben, solange er alle Auflagen erfüllt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.