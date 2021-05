Ausstellung über Biedermeierzeit.

In einer Zeit, die häufig als „neues Biedermeier“ bezeichnet wird, beschäftigt sich das Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt in seiner neuesten Ausstellung mit dem Biedermeier in der Zeit von 1815 bis 1848. Die Ausstellung „Biedere Zeiten?“, die am 26. Mai eröffnet wurde, zeigt dabei, dass das Biedermeier in Wiener Neustadt so gar nicht bieder, sondern auf vielen Ebenen sehr innovativ war.

„Die Zeit zwischen 1815 und 1848 war in Wiener Neustadt nicht so beschaulich, wie man meinen könnte. Technischer Fortschritt, soziale Umwälzungen, aber auch die Wertschätzung von Vergangenheit und Tradition ergeben ein vielschichtiges Bild der Gesellschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das wir mit der Ausstellung ‚Biedere Zeiten?‘ vor den Vorhang holen wollen. Aussagekräftige Portraits aus der städtischen Sammlung werden gezeigt und die scheinbar biedermeierliche Leichtigkeit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen gegenübergestellt, die von unserer Stadtarchiv-Mitarbeiterin Sabine Schmitner wissenschaftlich bearbeitet wurden“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer, „nach einem langen Lockdown können wir – gemeinsam mit der Dauerausstellung ‚neuSTADT erzählen‘ und der Sonderausstellung ‚wir essen die Welt‘ – nun somit drei hochinteressante Ausstellungen in unserem Museum bieten und laden alle Kulturinteressierten herzlich dazu ein.“

Die Ausstellung ist bis Jänner 2022 im Museum St. Peter an der Sperr zu sehen und jeweils Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Infos: https://www.museum-wn.at