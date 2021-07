Die sogenannte "Babycouch" als kostenloses Service der Österreichischen Gesundheitskasse ist ein von Expertinnen und Experten geleiteter Treffpunkt für Schwangere, Stillende und Familien mit Kleinkindern bis zum Alter von 3 Jahre. In entspannter "Couch-Atmosphäre" werden dabei Fragen und Anliegen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besprochen.

Bisher in der Herzog Leopold-Straße angesiedelt, hat die "Babycouch" mit Unterstützung der Stadt und der für die Volkshochschule zuständigen Stadträtin Erika Buchinger nun ein neues Zuhause gefunden – ab sofort finden die Treffen im Mehrzweckraum der Volkshochschule der Stadt Wiener Neustadt in der Singergasse 14-16 statt.

"Unser Mehrzweckraum in der Singergasse ist für die 'Babycouch'-Treffen bestens geeignet. Hier haben die Kinder jede Menge Platz zum Spielen, und die Eltern können sich in entspannter Atmosphäre austauschen und im Rahmen von Expertenvorträgen informieren. Gleichzeitig finden in den Räumlichkeiten in der Singergasse ja zahlreiche weitere Kurse aus den Bereichen Gesundheit, Fitness oder Ernährung statt, die für die 'Babycouch'-Teilnehmer sicher von Interesse sind, wodurch sich hier gute Synergien ergeben können", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und die zuständige Stadträtin Erika Buchinger.

Durchgeführt wird das Projekt "Babycouch" von der ARGEF GmbH rund um Geschäftsführerin Petra Ruso. Alle weiteren Infos sowie die Termine für die Sommermonate finden Sie unter https://argef.at/portfolio/babycouch/.