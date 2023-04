Badebereich in der Aqua Nova bis 6. Mai geschlossen

Der gesamte Hallenbad-Bereich ist von Donnerstag, 13. April, bis Freitag, 5. Mai, geschlossen. Die Sauna ist in dieser Zeit weiterhin wie gewohnt geöffnet. Die Hauptreinigung der Sauna wird von 1. bis 31. Juli durchgeführt - in dieser Zeit ist der Sauna-Bereich gesperrt.

Die Eröffnung des Freibereiches findet in diesem Jahr am Samstag, dem 6. Mai, statt. Dann können klein und groß im Erlebnis(frei)bad in der Civitas Nova sowohl den Badebereich drinnen wie jenen draußen nutzen.

Der Freibereich öffnet am 6. Mai Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Gut zu wissen: Am Samstag, dem 3. Juni, ist die Aqua Nova komplett gesperrt - an diesem Tag findet im Neustädter Stadion nebenan das Konzert der britischen Band „MUSE“ statt. Schon am 2. Juni wird der Parkplatz der Aqua Nova ab 19 Uhr nur mehr teilweise benutzbar sein. Am Sonntag, dem 4. Juni, steht dem uneingeschränkten Badevergnügen dann nichts mehr im Weg.

