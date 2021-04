Balkon-Brand: Bewohner griffen beherzt zum Feuerlöscher .

Zu einem Brand auf einem Balkon wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt per Funkrufempfänger am Donnerstag-Abend alarmiert. Rasch konnten die ersten Fahrzeuge zum Einsatzort in der Porschesiedlung ausrücken.