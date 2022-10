Bauern protestierten: Traktor-Demo gegen Ostumfahrung

So etwas hatte es auf dem Wiener Neustädter Hauptplatz noch nicht gegeben: Rund 20 Landwirte und eine Abordnung der SPÖ Lichtenwörth fuhren am Samstagvormittag mit ihren Traktoren auf, um in Richtung Politik gegen die geplante Ostumfahrung zu protestieren. Dazu gab es Kundgebungen, unter anderem von der Initiative "Vernunft statt Ostumfahrung". Das Problem der Bauern: Ostumfahrung führt zur Verbauung zahlreicher Felder, was einige Bauern nicht hinnehmen wollen. "Beton kann man nicht essen" war etwa auf Protest-Plakaten zu lesen, Bauer Hans Müllner brachte deswegen symbolisch auch ein "Steinbrot" mit. Derzeit laufen seitens des Landes Gespräche mit den betroffenen Landwirten, ihnen sollen die Grundstücke abgekauft werden - wer nicht verkaufen will, kann laut Gesetz enteignet werden.

Gegen die seit Jahrzehnen geplante Ostumfahrung hatte es zahlreiche Protestbewegungen gegeben, mehrere Jahre beschäftigte die Ostumfahrung deswegen auch die Gerichte, ehe grünes Licht gegeben wurde. Das Projekt ist mittlerweile beschlossen.

