Ein Mofalenker wird die Nacht von Donnerstag auf Freitag wohl noch länger in Erinnerung behalten. Er wurde gegen 22 Uhr von der Polizei aufgehalten, weil er ohne Licht fuhr. Der Scheinwerfer war kaputt, die Polizeibeamten der Verkehrsinspektion kamen ihm entgegen: Er möge das Mofa nach Hause schieben oder auf einer Tankstelle eine neue Birne kaufen.

Das Angebot nahm der Mann aber nicht an: Kurz nach Mitternacht wurde er abermals beim Fahren ohne Licht erwischt, entzog sich der Anhaltung und fuhr über den Geh-und Radweg neben dem Fischabach in Richtung Westen davon. Er konnte beim Verlassen des Radwegs in der Wohlfahrtgasse beim Viadukt angehalten werden. Das Kennzeichen wurde ihm daraufhin vorläufig abgenommen.

Insgesamt wurden von der Verkehrsinspektion beim Planquadrat 159 Alkovortests gemacht, es kam zu zwei Führerscheinabnahmen, drei Fahrer waren minderalkoholisiert. Es gab 34 Anzeigen und 44 Strafzettel.