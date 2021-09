Die Städtepartnerschaft zwischen der deutschen Stadt Monheim am Rhein und Wiener Neustadt war für die Stadt der erste Schritt in Richtung Europa. Heute, 50 Jahre später, sind viele Beziehungen und Freundschaften, die damals entstanden sind, immer noch aufrecht. Anlässlich des „Bunten Stadtfests“ ist eine Monheimer Delegation rund um Bürgermeister Daniel Zimmermann dieser Tage in Wiener Neustadt zu Gast – mit der Eröffnung einer Sonderausstellung im Museum St. Peter an der Sperr sowie einem Festakt in den Kasematten wurde die 50-jährige Partnerschaft am gestrigen Donnerstag gebührend gefeiert.

Im Beisein der Vertreter beider Städte wurde eine Sonderausstellung eröffnet, die die jahrzehntelang bestehende Freundschaft zwischen den beiden Städten dokumentiert. Unzählige Fotos zeigen rege Besuchstätigkeiten von Vertretern der Städte, Vereinen und Privatpersonen, Straßenbenennungen, sportliche Wettkämpfe und kulturelle Veranstaltungen. Anekdoten und Erinnerungsstücke lassen die Ereignisse dieser bewegten Jahrzehnte lebendig werden und zeigen, dass die Menschen aus Wiener Neustadt und Monheim am Rhein mit ihrer Partnerschaft ein Stück Städtegeschichte geschrieben haben.

Beim anschließenden Festakt in den Kasematten wurde diese Partnerschaft dann offiziell gefeiert. Nach Ansprachen beider Bürgermeister, musikalischen Einlagen des Lehrerstreichquartetts der Josef Matthias Hauer-Musikschule sowie einer Präsentation von ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki zum Thema „Wissenschaft und Forschung in Wiener Neustadt“ erfolgte die neuerliche Unterzeichnung einer Urkunde, mit der Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger und Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann ihren Willen zur Partnerschaft und Zusammenarbeit bekräftigten.

Heute, Freitag, stehen eine Stadtrundfahrt, ein Sektempfang im Alten Rathaus inklusive Eintrag ins Steinerne Buch sowie abends der Besuch des „Symphonic Rock History“ auf dem Programm. Morgen, Samstag, haben die deutschen Gästen die Möglichkeit zu verschiedenen Stadtführungen, bevor sie nach einem gemeinsamen Mittagessen wieder nach Monheim am Rhein aufbrechen.