Wir feiern Halbzeit auf der Wiener Neustädter Frühlingswies’n – und gleichzeitig einen unglaublichen Besucherrekord: Alleine am Samstag waren mehr als 5.000 Menschen im Wies’n-Dorf unterwegs.

„Damit konnten wir schon in der ersten Woche rund 14.000 Gäste am Festgelände begrüßen. Wir haben damit unseren Ruf als größtes Volksfest in der Region gefestigt. Die Stimmung ist großartig, alle Aussteller, Gastronomen und Bands freuen sich, mit dabei zu sein“, ist Organisator Martin Reinelt sehr zufrieden.

Die Frühlingswies’n legt am Montag und Dienstag eine Erholungspause ein, um von Mittwoch bis Sonntag wieder mit voller Kraft durchstarten zu können.