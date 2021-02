Gasthäuser, Kaffeehäuser, Fleischhauer: In drei Büchern hat sich Stadt-Historiker Günter Wiesenhofer in den letzten Jahren mit der Geschichte der Allzeit Getreuen auseinandergesetzt.

Jetzt wagt sich der Josefstädter an ein neues Projekt – diesmal sollen die Lebensmittelgeschäfte und Greißler der letzten Jahrzehnte beschrieben werden. Diesbezüglich startet Günter Wiesenhofer einen Aufruf an die Wiener Neustädter Bevölkerung: „Wenn Sie oder Ihre Eltern und Großeltern eine Greißlerei oder ein Lebensmittelgeschäft in Wiener Neustadt hatten und es dazu noch Fotos gibt oder eine Geschichte zu erzählen haben, so würde es mich freuen, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen.“ Kontakt: telefonisch (0660/1996056) oder per E-Mail (hello-wisi@gmx.at).