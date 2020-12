Im ganzen Bezirk und an acht Standorten in der Stadt ging heute, Samstag, der erste Tag des Corona-Massentests über die Bühne.

In der Stadt ließen sich am Samstag laut Zahlen aus dem Rathaus 3.419 Personen testen, davon waren 5 Tests positiv (in der Regel erfolgt nach einem positiven Schnelltest ein PCR-Test zur genaueren Abklärung). Mit einer Quote an positiven Tests von 0,14 Prozent liegen die Ergebnisse aus der Stadt damit nahe am niederösterreichweiten Landesschnitt von 0,16 Prozent. Insgesamt haben sich bis Samstagabend 7.765 Wiener Neustädter für einen Test angemeldet.

Wiener Neustadt Corona-Massentest gestartet - keine Anmeldung notwendig

Im Bezirk sind vorerst 32.351 Personen für einen Test registriert, 17.296 ließen sich am Samstag bereits testen. Davon waren 22 positiv, was eine Positiv-Quote von 0,13 Prozent bedeutet.