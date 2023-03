BG Babenbergerring fertigte einen fahrbaren Baum der Menschenrechte

In einem Projekt im Rahmen des katholischen Religionsunterrichtes setzten sich die Schülerinnen und Schüler der 5B mit den Menschenrechten auseinander und gestalteten einen fahrbaren „Baum der Menschenrechte“, der nicht nur in der Aula der Schule zu bewundern ist, sondern auch von den Professorinnen und Professoren in die Klassen mitgenommen werden kann.

Der "Baum der Menschenrechte". Foto: BG Babenbergerring

Inhalt des Projektes war, die Bedeutung der Menschenrechte bewusst zu machen, aber auch Visionen von einer besseren Welt zu formulieren. Parallel dazu wurde das Projekt auch in der Klimawandel-App „Beat 3°“ als Challenge eingereicht.

