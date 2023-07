BG Babenbergerring übernimmt Patenschaft für Bäume am ÖGB-Parkplatz

Am Schulgelände des Bundesgymnasiums (BG) Babenbergerring musste ein Baum weichen. Da jedoch bei der Schule der Platz für einen neuen fehlte, wurden am nächstmöglichen Standort, dem ÖGB-Parkplatz, neue Bäume gepflanzt. Eine Baumpatenschaft gibt es für eine einmalige Gebühr von 300 Euro (Laufzeit fünf Jahre, eine Verlängerung ist möglich). In dieser Summe sind die Kosten für die Pflanzung und die Pflege des Baumes enthalten. Der Pate oder die Patin kann sich einen Wunschbaum aus einer Neu-Pflanzung auswählen. Zusätzlich wird eine Plakette bei dem Baum angebracht und es gibt eine Patenschaftsurkunde für zu Hause.

Grünraum-Leiter Florian Fux, Rosa, Professorin Theresa Kindlmayr, Direktor Martin Seitz, Yannick, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Ada bei einem ihrer Patenbäume. Foto: StadtWeller

„Mein Dank geht an die Schülerinnen und Schüler des BG Babenbergerring, die nun stolze Paten von gleich zwei Bäumen sind. Ich freue mich darauf, den Bäumen beim Wachsen zuzusehen, und hoffe, dass dem Beispiel der Schülerschaft des BG noch weitere folgen werden", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).