Baseball-Freunde können sich den September 2023 schon jetzt rot im Kalender anstreichen: Und das nicht (nur), weil dann die Playoffs in der Bundesliga in die heiße Phase gehen. Im Bundesgymnasium Zehnergasse startet mit dem Schuljahr 2023/24 im Sport-Zweig eine neue Spezialisierung für Baseball.

„Wir werden ab dem kommenden Schuljahr in Kooperation mit den Diving Ducks eine Spezialisierung anbieten können“, sagt Schuldirektor Werner Schwarz im Gespräch mit der NÖN. Profitieren sollen davon übrigens nicht nur die „Baseball-Spezialisten“, wie Schwarz erklärt: „Unsere Sportklasen gehen zum Ducksfield, die Trainer sorgen mit unseren Sportlehrern dafür, dass jeder Sportklassenschüler der Zehnergasse, Baseball richtig gelehrt bekommt.“

„Baseball ist in Wiener Neustadt angekommen!“

Für Schwarz ist das neue Angebot in der Schule eine logische Reaktion auf die Erfolge der Diving Ducks (Baseball/Männer) bzw. Crazy Chicklets (Softball/Frauen) – und die steigende Beliebtheit des Sports bei den Jungen: „Baseball ist definitiv in Wiener Neustadt angekommen.“ Mit der Spezialisierung werde es den Baseballern künftig auch möglich sein, mehrmals wöchentlich ein Vormittagstraining des Vereins zu besuchen. „Für die Diving Ducks stellt diese Zehnerviertel-Kooperation eine massive Ausweitung unserer Möglichkeiten dar. Die Zusammenarbeit mit Schulen stärkt unsere Verwebung mit der Stadtbevölkerungsstruktur.

Für Werner Schwarz passt Baseball sehr gut in seine Vorstellung von Schule, weil Baseball ein hochintellektueller Sport ist“, wie Funktionär Martin Zoufal im NÖN-Gespräch festhält. Ein Trainer der Diving Ducks wird die baseball-spezifischen Einheiten leiten. Ein weiteres Ziel ist die bestmögliche Auslastung der Baseballanlage in der Puchberger Straße, und zwar ganzjährig: „Das ist für uns als Sportstättenbauer ein gesellschaftlicher Auftrag.“ Ein wichtiger nächster Schritt wäre, dass die Ducks auf ihrer Anlage eine Möglichkeit für Hallentraining während der Wintermonate bekommen. „Am Areal wäre genügend Platz, wenn es denn erlaubt werden würde, zu bauen“, so Zoufal.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.