Die Erfolgsgeschichte des Adventlaufs, er wird auch von der NÖN unterstützt, wurde fortgesetzt: Bei der 15. Auflage im Dezember konnten rund 25.000 Euro gesammelt werden – insgesamt gingen in den Jahren so bereits 350.000 Euro an soziale Zwecke. Beim Lauf, veranstaltet von der Bäcker Linauer-Wagner und der Steuerberatungskanzlei Goldsteiner und Partner, fanden sich mittlerweile 250 Läufer und Nordic Walker ein, die das von Pater Walter am Hauptplatz geweihte Feuer in alle 4 Himmelsrichtungen verteilten.

Die Teilnehmer mit den vier Streckenpaten Unternehmerverein Wr. Neustadt, Reiterer GmbH, Solsol IT GmbH und Rechtsanwälte Schober übergaben direkt vor Ort an rund 20 karitative Organisationen die mitgebrachten Sach- und Geldgeschenke und konnten so auch einen Einblick in die vielfältigen sozialen Stationen der Stadt Wiener Neustadt gewinnen.

Den Teilnehmern wurden die Probleme der Einrichtungen vor Augen geführt und sie konnten so sicher sein, dass ihre Spenden direkt – ohne irgendwelche Verwaltungskosten – bei den Bedürftigsten ankommen.

„Es war eine Win-Win-Situation, die Läufer und Walker freuten sich über die strahlenden Augen der Beschenkten, die Organisationen und ihre Bewohner darüber, dass ihre Wünsche vor Weihnachten erfüllt wurden“, so „Adventlauf-Papa“ Gerhard Goldsteiner.