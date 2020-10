"Bloody Crown"-Festival kündigt zweite Saison 2021 an .

Das Wiener Neustädter Theaterfestival "Bloody Crown - Europa in Szene" soll im Herbst 2021 in die zweite Saison gehen. Trotz Unterbrechung aufgrund des Coronavirus zogen die Organisatoren am Donnerstag in einer Aussendung ein positives Fazit der ersten Spielzeit.