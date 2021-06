Im Zuge einer Open Air-Veranstaltung mit Festival-Intendant und Star-Pianist Florian Krumpöck wurden am Mittwoch auf der Terrasse des „Tscherte“ bei den Kasematten feierlich das Programm und vor allem die neuen Termine für das „Bösendorfer Festival“ präsentiert. Im Oktober 2020 gestartet, musste der Veranstaltungsreigen nach nur zwei Konzerten corona-bedingt abgebrochen werden und wird nun ab Herbst nachgeholt. Die erste von 18 noch ausstehenden Veranstaltungen findet am 16. September 2021 statt.

Unter dem Motto „Pilgerfahrt zu Beethoven“ bringt Florian Krumpöck an 18 weiteren Terminen bis Sommer 2022 nicht nur Beethovens komplette 32 Klavier-Sonaten zur Aufführung, sondern gibt gemeinsam mit Schauspielgrößen und Publikumslieblingen auch teils ungeahnte Einblicke in das bewegte Leben des Bonner Meisters. In Zusammenarbeit mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien setzen sich außerdem junge Nachwuchs-Entdeckungen mit dem Werk Beethovens auseinander.

Die neuen Termine

16. September 2021: Wolfram Berger

27. September 2021: Wiener Comedian Harmonists

5. Oktober 2021: Roland Koch

11. Oktober 2021: Willi Resetarits & Friends

18. Oktober 2021: Johannes Krisch

3. November 2021: Maria Bill

11. November 2021: Brigitte Karner & Peter Simonischek

26. November 2021: Roland Neuwirth

7. Dezember 2021: Heinz Marecek

18. Dezember 2021: Maria Köstlinger & Jürgen Maurer

19. Jänner 2022: Michael Maertens

29. Jänner 2022: Fritz Karl

19. Februar 2022: Nicholas Ofczarek & Tamara Metelka

14. März 2022: Angelika Kirchschlager & Alfred Dorfer

18. März 2022: Erwin Steinhauer

19. Mai 2022: Joseph Lorenz

2. Juni 2022: Miguel Herz-Kastranek

30. Juni 2022: Cornelius Obonya

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr (Vorprogramm der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ab 18.30 Uhr). Tickets und Abos sind unter https://www.webshop-wn.at, im Infopoint Altes Rathaus sowie an der Abendkasse in den Kasematten erhältlich, Einzelkarten bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen. Bereits gekaufte Tickets für Veranstaltungen, die verschoben werden mussten, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

"Im Herbst 2020 hat sich unter der Intendanz von Florian Krumpöck in Wiener Neustadt, wo die Klaviermanufaktur Bösendorfer seit über 200 Jahren ansässig ist, der Vorhang für einen groß angelegten Reigen vielfältigster, musikalischer, literarischer, humorvoller, aber auch unter die Haut gehender Programme gehoben, bei denen wir nicht nur Beethovens komplette 32 Klavier-Sonaten hören, sondern auch Schauspieler, Publikumslieblinge und Virtuosen des österreichischen Kulturgeschehens hautnah erleben sollten. Leider hat uns Corona auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir das Festival nach zwei großartigen Events mit Friedrich von Thun und Karl Markovics nicht weiterführen konnten. Aber aufgeschoben heißt bei uns nicht aufgehoben – daher freuen wir uns, dass wir gestern die neuen Termine bekanntgeben konnten und das ‚Bösendorfer Festival‘ ab 16. September wieder aufnehmen können. Im einzigartigen Ambiente unserer historischen Kasematten wartet dabei – so viel hat sich bereits bei den ersten beiden Veranstaltungen gezeigt – ein absolutes kulturelles Highlight, das seinesgleichen sucht“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer.