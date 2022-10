Bombengedenksäule am Hauptplatz renoviert

Unter der Leitung des Stadtarchivs wurden Restaurierungsarbeiten an der Bombengedenksäule am Hauptplatz vorgenommen. Bei der Säule zeigten die verzierenden Metallreifen und die Nägel nach vielen Jahren im Freien deutliche Spuren von Rost, das Holz war trocken und ausgebleicht. Nun erfolgte eine Restaurierung durch die Firma Stefan Zach. Das Denkmal erinnert an die Luftangriffe und Bomben, die Wiener Neustadt im Zweiten Weltkrieg verwüsteten. Zur Erinnerung verwendete man für den Säulenschaft einen gebrochenen Baumstamm aus dem Föhrenwald. Eisenzierteile und Sockel stammen von zerstörten Häusern. Die in den Stamm eingeschlagenen Nägel symbolisieren Fliegerbomben, andererseits die Bereitschaft Hilfe zu leisten und den Willen, die Stadt wiederaufzubauen.

