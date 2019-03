Am Samstag, dem 9. März, findet das diesjährige BORG Clubbing statt. In der Arena Nova wird von 21 bis 6 Uhr von Jugendlichen aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland gefeiert.

Das diesjährige BORG Clubbing bringt einige Neuerungen mit sich. Zum ersten Mal gibt es drei Floors, auf denen gefeiert wird. Das Line-Up 2019 findet auf der Mainstage in Halle 1 statt, zu Deutschrap/HipHop kann man in Halle 3 am 2nd Floor tanzen.

Headliner des heurigen BORG Clubbings ist „Left Boy“, ein österreichischer Rapper, der unter anderem letztes Jahr am Frequency auflegte. „Darius X Finlay“ mit dem bekannten Lied „Close My Eyes“ treten ebenfalls auf. Wie jedes Jahr werden auch diesmal 20 Prozent des Reingewinns gespendet.