Im Müllraum eines Mehrparteienhauses in Wiener Neustadt ist am Montag gegen 17.45 Uhr ein Brand ausgebrochen, teilte die Polizei Niederösterreich am Dienstag mit.

Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten knapp zwei Stunden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache übernommen.