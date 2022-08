Brennender Müll bedrohte Haus

Werbung

Auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses hatte Müll zu brennen begonnen, das Feuer breitete sich daraufhin in Richtung Haus aus. Beim Eintreffen des ersten Tanklöschfahrzeuges standen an einer Hausecke bereits Unrat sowie Teile des Gartens in Flammen und das Feuer drohte, sich aufgrund seiner Ausbreitung auf den Dachstuhl auszubreiten. Durch einen Löschangriff konnte die Gefahr rasch gebannt und das Feuer im Verlauf abgelöscht werden. Anschließend führte die Feuerwehr noch Glutnesterkontrollen im Umkreis des Brandherdes sowie im Dachboden des Hauses durch. Die Feuerwehr stand mit über zwei Dutzend Mitgliedern im Einsatz. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.