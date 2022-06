Brutaler Überfall auf Juwelier geklärt - Haupttäter noch flüchtig

Werbung

Es war ein brutaler Raubüberfall: Am 19. Dezember 2020 überfielen drei maskierte Täter einen Juwelier in der Bahngasse. Die Täter gingen dabei äußerst brutal vor. Sie schlugen mit Fäusten auf den Eigentümer ein und traten mit den Füßen gegen ihn, wodurch dieser vorerst im Bereich des Verkaufstresens zu Boden ging. In weiterer Folge schleiften die Täter das 56-jährige Opfer an den Händen in den hinteren Tresorraum, wo abermals mit massiver Gewalt auf ihn eingeschlagen wurde. Sie fesselten die Hände am Rücken sowie die Beine des Opfers mit mitgeführten Kabelbindern und ließen das Opfer letztlich im hinteren Bereich des Geschäftslokals schwer verletzt zurück.

Bei dem Raubüberfall erbeuteten die drei Täter aus dem Standtresor und aus mehreren Schmuckvitrinen Schmuck und einen Bargeldbetrag in sechsstelliger Höhe. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, er leidet bis heute an den Folgen des brutalen Raubüberfalls und befindet sich in laufender psychologischer Behandlung.

Haupttäter bereits 16 Jahre im Gefängnis

Im Zuge der durch das Landeskriminalamt, Ermittlungsbereich Raub, durchgeführten Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen im In- und Ausland, durch die Spuren- und Videoauswertungen sowie durch den vom Bundeskriminalamt eingeleiteten internationalen Schriftverkehr mit Polizeibehörden in Spanien, Italien, Rumänien und Deutschland, konnte als Hauptverdächtiger ein 42-jähriger, einschlägig vorbestrafter Rumäne ausgeforscht werden. Dieser verbüßte in Rumänien wegen zahlreicher Gewaltdelikte bereits eine Haftstrafe von 16 Jahren. Der 42-Jährige ist weiters dringend verdächtig, einen Juwelierraubüberfall im Jahr 2015 in Cordoba/Spanien, wo die Verkäuferin ebenfalls schwer verletzt wurde, sowie einen Juwelier-Einbruchsdiebstahl in Deutschland im Jahre 2019 und in den letzten Jahren diverse Eigentumsdelikte in Italien verübt zu haben. Weiters ist der 42-Jährige dringend verdächtig, zwei aufsehenerregende Trafik-Einbruchsdiebstähle in Wien 10. mittels Durchbruchs der Außenfassade im September und Oktober 2020 durchgeführt zu haben.

Mittäter ausgeforscht und festgenommen

Als Mittäter konnten zwei ebenso einschlägig vorbestrafte Rumänen im Alter von 42 und 43 Jahren ermittelt werden. Auch diese verbüßten bereits wegen diverser Gewalt- und Eigentumsdelikte mehrjährigen Haftstrafen in Rumänien. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse des Landeskriminalamtes Niederösterreich ergingen von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sowohl gegen den 42-jährigen Haupttäter als auch gegen die beiden Mittäter europäische Haftbefehle. Ergänzende operative Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Verbindungsbüro in Rumänien zur Feststellung der Aufenthaltsorte der Mittäter verliefen positiv. Sie konnten in Galati/Rumänien lokalisiert und die bestehenden europäischen Haftbefehle durch die rumänischen Polizeibehörden vollzogen werden.

Die beiden Mittäter wurden von Rumänien nach Österreich überstellt und festgenommen. Bei den Vernehmungen zeigten sich beide Mittäter zu dem gemeinsam mit dem 42-jährigen Haupttäter verübten Raubüberfall in Wiener Neustadt umfassend geständig. Laut ihren Aussagen ist die gesamte Raubbeute (Bargeld und Goldschmuck) zu gleichen Anteilen innerhalb der Täter aufgeteilt und der Goldschmuck in Rumänien an unbekannte Personen verkauft worden. Der Erlös der Raubbeute wurde zur Begleichung von Privatschulden und zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes verwendet.

Die beiden Mittäter befinden sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft, der Aufenthaltsort des 42-jährigen Haupttäters ist bislang unbekannt. Zu diesem laufen operative Maßnahmen im In- und Ausland. Europäische sowie nationale Haftbefehle gegen den 42-Jährigen sind aufrecht.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.