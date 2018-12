Gut 550 Jahre nachdem Johannes Gutenberg den Buchdruck revolutionierte, sind Bücher so einfach zu haben wie noch nie: Mit einem Klick sind sie in elektronischer Form auf Kindle & Co. heruntergeladen – oder, in gedruckter Form, im Internet bestellt. Vor allem Internet-Großhändler Amazon, dem rund 20 Prozent am österreichischen Buchgeschäft ausgewiesen werden, hat – ähnlich wie der Online-Handel in anderen Branchen – den stationären Buchhandel unter Druck gebracht.

Wie behaupten sich kleine, unabhängige Buchhandlungen gegen die Konkurrenz aus dem Internet, aber auch von großen Ketten? Die NÖN hat bei Ute Thiel (Buchhandlung Thiel, Wiener Straße) und Max Huber (Buchhandlung Hikade, Herzog Leopold Straße) nachgefragt.

Persönliche Beratung als großer Faktor

Das Geheimnis guter Verkaufsarbeit, da sind sich die beiden einig, ist gerade im Buchhandel die persönliche Kundenbetreuung. Unabdingbar in Zeiten extremer Konkurrenz durch Online-Anbieter und Ketten.

Sowohl bei Thiel als auch Hikade ist laut eigenen Angaben vor allem die Online-Konkurrenz spürbar. Das versuchen beide Buchhandlungen auszugleichen. „Wir können dasselbe wie Amazon. Wir können oft sogar schneller liefern und man muss auch nicht zuhause sein, da man die Bücher aus der Buchhandlung abholen kann“, sagt Max Huber. Thiel hat sogar einen eigenen Online-Shop und schickt die Bücher auch zu.

Ute Thiel in ihrer Buchhandlung in der Wiener Straße. | Marek

Bücher Hikade profitiert laut Huber vor allem von einem über Jahrzehnte aufgebauten Kundenstamm. Dieser werde jedoch immer älter und nachfolgende jüngere Kunden würden laut Huber vermehrt im Internet bestellen. „Nachvollziehbar, weil bequem“, meint Huber, „wenn man nicht vor Ort kauft, muss man allerdings bedenken, dass man damit auch Verwandte und Bekannte arbeitslos machen kann.“

Die Einstellung der Buchhandlungen gegenüber Buchhandelsketten ist merkbar milder. „Prinzipiell finde ich es nicht schlecht, dass es die Ketten gibt. Konkurrenz belebt und jede Art von Werbung für Bücher, die diese mit ihrem großen Budget machen, ist auch für uns gut“, meint Ute Thiel. Huber ergänzt: „Thalia hat uns am Anfang sehr zugesetzt. Aber mit dem Online-Handel haben die Großen dieselben Probleme wie wir Kleinen und reduzieren ihre Verkaufsfläche. Es ist hier ja keiner dem anderen wirklich Feind, wir unterstützen uns auch teilweise.“

Die steigende Beliebtheit von E-Books macht sich unterschiedlich bemerkbar: Während Huber meint, der Anteil sei noch zu gering, sagt Thiel: „Wir spüren es schon deutlich bei den Taschenbüchern.“

Wichtig ist für den Bucheinzelhandel auch die Buchpreisbindung, die einen Mindestpreis festsetzt: „Damit wird verhindert, dass Bücher bei Ketten billiger sind. Leider wissen das die meisten Leute nicht und glauben, dass die Bücher im Fachgeschäft teurer sind“, erklärt Thiel.

Fachwissen und Regionales als Stärke

Als Stärke des lokalen Bucheinzelhandels stellt sich vor allem Fachwissen heraus: „Wir sind auf Jugend- und Kinderbücher spezialisiert und auf Literatur und kritische Zeitgeschichte, aber ein guter Buchhändler muss sich für alles interessieren und zu allem etwas wissen. Dadurch unterscheiden wir uns von Ketten, die nur wenige Buchhändler und viele Hilfskräfte haben“, meint Huber. Thiel stimmt dem zu: „Die Leute kommen zu uns, wenn es um Titel geht, die spezieller sind und für die sie Recherche und Beratung brauchen.“

Auch der Fokus auf regionale Themen und Titel lohnt sich. Für Huber ist das Wichtigste, die Stammkunden mit Kulturevents und Lesungen zu betreuen.

Und noch bei einer weiteren Sache sind sich beide einig: Ohne Schulen geht es nicht. „Unsere wichtigsten Stammkunden sind die Schulen. Ohne Schulbücher wäre es nicht machbar“, so Huber. Und Thiel sagt: „Wir spüren kein sinkendes Leseinteresse. Aber wir bemühen uns auch sehr um Leseförderung und wir arbeiten viel mit Schulen zusammen.“ Auch Huber glaubt nicht an sinkendes Leseinteresse: „Der Markt renkt sich ein. Das Interesse am Lesen ist nicht geringer, es fehlen nur einige Käufer. Aber keiner weiß, ob das Käufer von Diätbüchern oder von Literatur sind. Diätbücher wird es bald nicht mehr geben, das wird alles elektronisch laufen. Dadurch wird aber Kapital frei, schöne literarische Bücher zu machen“, blickt er optimistisch in die Zukunft.