Sage und schreibe 6,9 Millionen Euro sind es, die alleine im heurigen Jahr bei den Ertragsanteilen an den Bundessteuern und -abgaben „fehlen“, sprich: Vor der Corona-Pandemie eingeplant waren und wegen ebendieser nicht zustande kamen. Dazu Ausfälle bei der Kommunalsteuer von 2,5 Millionen Euro, sowie niedrigere Einnahmen u.a. bei den Kurzparkzonen. (Details siehe Kasten). Dem gegenüber stehen höhere Ausgaben u.a. bei der Wirtschaftsförderung und im Gesundheitsbereich.

In Summe reißt Corona in diesem und im nächsten Jahr im Vergleich zur ursprünglichen Planung ein Loch von rund 20 Millionen Euro ins Budget. Wobei, wie Finanzstadtrat Christian Stocker (ÖVP) bei der Gemeinderatssitzung am Montag in den Kasematten betonte, all diese Zahlen mit Vorsicht zu behandeln sind: Sie basieren auf Annahmen, die vor dem zweiten und lange vor dem dritten, in diesen Tagen beginnenden Lockdown erstellt wurden.

„Prognosen sind unsicher, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen“, sagte Vizebürgermeister Stocker: „In Zeiten einer Pandemie sind sie fast unmöglich. Ich kann daher nicht versprechen, dass jede Zahl, jedes Vorhaben und jede Annahme zutrifft. Aber ich kann versprechen, dass wir mit den Finanzen der Stadt weiterhin gewissenhaft umgehen werden.“

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurde ein Haushaltsausgleichsdarlehen von 15 Millionen Euro vorgesehen: „Ich habe mich sehr schwergetan, das aufzunehmen, weil es mein Anspruch ist, ohne auszukommen“, meinte Stocker. In der aktuellen Situation jedoch „muss die Stadt eine Verschuldung andenken und sich darauf vorbereiten“. Er wolle jedoch, so Stocker, „in der Ausnutzung sehr vorsichtig sein“.

Der Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2020 wurde mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ beschlossen, die Grünen enthielten sich. Das Budget für 2021 wurde ebenfalls mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ beschlossen, die Grünen stimmten dagegen.