Bundesheer lädt zur Angelobung auf den Hauptplatz

Werbung

Am Freitagabend und als Auftakt zum Bezirksfest am kommenden Wochenende findet eine gemeinsame Angelobungsfeier der Rekruten des Einrückungstermins Mai 2022 der Militärakademie und des Jagdkommandos am Hauptplatz vor dem Alten Rathaus statt. Beginn ist um 18.30 Uhr, die Militärmusik Niederösterreich wird den Festakt musikalisch umrahmen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.